CM धामी की चम्पावत को बड़ी सौगात, 25 नए हैंडपंपों के लिए 89 लाख रुपये मंजूर

Publish Date: Sun, 17 May 2026 (09:06 IST)
Updated Date: Sun, 17 May 2026 (09:07 IST)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने चम्पावत के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ एवं सुगम पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सीएम धामी ने जनपद चम्पावत में 25 नए इंडिया मार्क-II हैंडपंपों की स्थापना हेतु ₹89.54 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
राज्य सेक्टर (ग्रामीण) कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किश्त के रूप में ₹53.72 लाख की धनराशि भी जारी कर दी गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर ही स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
गोल्ज्यू महोत्सव-2026 को किया संबोधित
सीएम धामी ने आयोजित ऐतिहासिक ‘गोल्ज्यू महोत्सव-2026’ के समापन समारोह में उपस्थित देवतुल्य जनता को संबोधित किया। हमारी सरकार सीमांत जनपद चम्पावत के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
‘मानसखंड मंदिर माला मिशन’ के अंतर्गत कुमाऊँ क्षेत्र के प्राचीन एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में माँ वाराही धाम देवीधुरा, बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर सहित जनपद के विभिन्न आस्था केंद्रों का सुनियोजित विकास किया जा रहा है।
श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक पर्यटन के विस्तार हेतु चम्पावत में ‘गोल्ज्यू कॉरिडोर’ तथा टनकपुर में ‘शारदा कॉरिडोर’ का निर्माण कार्य गतिमान है। गोल्ज्यू देवता से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं उन्नति की प्रार्थना करता हूं। Edited by : Sudhir Sharma
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