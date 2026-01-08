Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






CM पुष्‍कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की मुलाकात, कहा- आपके साथ मजबूती से खड़े हैं

Advertiesment
हमें फॉलो करें Pushkar Singh Dhami
देहरादून , गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (16:26 IST)
उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की है। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता श्रीमती सोनी देवी सीएम धामी से मिले। 
 
इस मौके पर उन्होंने प्रकरण से संबंधित अपने मंतव्य एवं भावनाएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग एवं उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

योगी सरकार आयुष्मान अस्पतालों को 30 दिन में कर रही भुगतान, भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों के इलाज को दिए गए 4,649 करोड़

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels