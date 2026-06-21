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CM धामी का योग दिवस संदेश, ‘युवा स्वस्थ होंगे तभी विकसित भारत का सपना होगा साकार’

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Pushkar Singh Dhami
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sun, 21 Jun 2026 (09:18 IST) Updated Date: Sun, 21 Jun 2026 (09:21 IST)
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबसा में आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जबकि राजधानी Dehradun के परेड ग्राउंड में भी भव्य सामूहिक योग सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए योग को भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर बताया। 
 
सीएम धामी ने कहा कि योग के कारण आज विश्व मंच पर भारत की अलग और विशिष्ट पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए दुनिया अब भारत की योग परंपरा की ओर देख रही है। योग शरीर, श्वास और मन को एक सूत्र में बांधता है तथा व्यक्ति को स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि नियमित योग अभ्यास तनाव को कम करने, मानसिक मजबूती बढ़ाने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि तन, मन और आत्मा को जोड़ने वाली जीवन पद्धति है। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन परंपरा से निकला योग आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन, मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच का मार्ग दिखा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज करोड़ों लोग इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं। योग सीमाओं से परे मानवता को जोड़ने वाला माध्यम बन गया है। Edited by : Sudhir Sharma
 
 

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