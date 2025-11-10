Biodata Maker

सीएम धामी ने किया अल्ट्रा मैराथन के Logo का अनावरण

हमें फॉलो करें Chief Minister Pushkar Singh Dhami

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 10 नवंबर 2025 (18:17 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: देहरादून में पर्यटन विभाग द्वारा राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर आयोजित उत्तराखण्ड @25 'रोमांच, अध्यात्म और अनोखी संस्कृति का उत्सव' कार्यक्रम में नीति (चमोली) में आयोजित होने वाले अल्ट्रा मैराथन के Logo का अनावरण एवं पर्यटन विभाग की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।
 
इस अवसर पर फोटो प्रदर्शनी के विजेताओं, उत्कृष्ट होम स्टे संचालकों, एस्ट्रो टूर गाइड, टूर मैनेजर एवं काला नाग चोटी का सफल आरोहण करने वाले पर्वतारोहियों और आईटीबीपी के 13 सदस्यीय दल को सम्मानित किया।
 
क्या कहा मुख्‍यमंत्री धामी ने : 25 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। नई पर्यटन नीति लागू होने के बाद प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जो निश्चित रूप से रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।
 
दूसरी ओर, भराड़ीसैंण, गैरसैंण में उत्तराखंड राज्य स्थापना की 'रजत जयंती' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि दी एवं राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित कर उनके संघर्ष एवं समर्पण को नमन किया।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

