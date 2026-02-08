Assam CM Himanta Biswa Sarma : CM हिमंत बिस्वा सरमा ने गौरव गोगोई के 'पाकिस्तान कनेक्शन' पर किया चौंकाने वाला खुलासा

मियां मुसलमानों को लेकर की थी टिप्पणी

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच मियां मुसलमानों को लेकर एक नया सियासी विवाद छिड़ गया है। हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां की थीं। इसमें उन्होंने '₹5 मांगें तो ₹4 दो' और 'मियां मुसलमानों का बहिष्कार करो' जैसे बयान दिए थे। इन बयानों का जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली के दौरान तल्ख तेवर में दिया. ओवैसी ने सरमा के बयानों को '₹2 के भिखारी वाली' टिप्पणी बताया और संविधान की समानता का हवाला दिया। Edited by : Sudhir Sharma