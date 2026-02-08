Assam CM Himanta Biswa Sarma : CM हिमंत बिस्वा सरमा ने गौरव गोगोई के 'पाकिस्तान कनेक्शन' पर किया चौंकाने वाला खुलासा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री सरमा ने दावा किया है कि गौरव गोगोई के पाकिस्तान दौरे से जुड़े कुछ 'चौंकाने वाले खुलासे' हुए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक सरमा के अनुसार, गोगोई ने अपने कुछ साथियों के साथ पाकिस्तान की यात्रा की थी, जिसे अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता के संबंध पाकिस्तान से हैं और यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सरमा ने संकेत दिया कि आने वाले समय में इस यात्रा से जुड़ी और भी कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।
कांग्रेस ने क्या कहा
इन सनसनीखेज आरोपों के बाद अब तक कांग्रेस पार्टी या खुद गौरव गोगोई की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद असम से लेकर दिल्ली तक कूटनीतिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर अधिकारियों को सूचित किए बिना 2013 में गोपनीय ढंग से पाकिस्तान जाने का आरोप लगाया और संदेह जताया कि उन्होंने वहां ‘‘किसी प्रकार का प्रशिक्षण’’ प्राप्त किया था।
राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मा ने कांग्रेस नेता की पत्नी एलिजाबेथ पर देश की एक कंपनी में काम करते हुए भारत के बारे में जानकारी एकत्र करने और उसे पाकिस्तान भेजने का भी आरोप लगाया। असम के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वह दो भारतीय संगठनों में काम करते हुए नौ बार पाकिस्तान भी जा चुकी हैं।
अली तौकरी शेख से संबंध
असम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोगोई और उनकी पत्नी के साथ मिलकर कथित तौर पर भारत विरोधी साजिश रचने की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) भी गठित किया था।
एसआईटी ने 10 सितंबर को अपनी रिपोर्ट शर्मा को सौंपी, जिनके पास गृह विभाग का भी प्रभार है। मुख्यमंत्री ने गोगोई के खिलाफ अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने के लिए शुरू में 10 सितंबर की ही तारीख तय की थी।
शर्मा ने कहा कि हमारा मानना है कि गौरव, उनकी पत्नी और अली तौकीर शेख के बीच गहरा संबंध है। हम केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की सिफारिश करते हैं। उन्होंने दावा किया कि एक पाकिस्तानी कंपनी ने एलिजाबेथ को नौकरी दी और फिर उनका भारत में तबादला कर दिया जबकि उनका वेतन शेख देता था।
शर्मा और भाजपा गोगोई पर उनकी पत्नी के पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर हमला करती रही है। असम मंत्रिमंडल ने शनिवार को गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों के मामले को गृह मंत्रालय को सौंपने का फैसला किया था।
मियां मुसलमानों को लेकर की थी टिप्पणी
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच मियां मुसलमानों को लेकर एक नया सियासी विवाद छिड़ गया है। हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां की थीं। इसमें उन्होंने '₹5 मांगें तो ₹4 दो' और 'मियां मुसलमानों का बहिष्कार करो' जैसे बयान दिए थे। इन बयानों का जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली के दौरान तल्ख तेवर में दिया. ओवैसी ने सरमा के बयानों को '₹2 के भिखारी वाली' टिप्पणी बताया और संविधान की समानता का हवाला दिया। Edited by : Sudhir Sharma