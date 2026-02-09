परिवार मानकर प्रदेश की सेवा, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, अचानक भावुक हो गई CM पुष्कर धामी की पत्नी

उत्तरायणी कौथिक महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी संबोधन के दौरान भावुक को गईं। मीडिया खबरों के मुताबिक अपने पति पुष्कर सिंह धामी और मां का जिक्र करते हुए वे काफी भावुक हो गईं और रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि उनके पति जब से मुख्यमंत्री बने हैं।





उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और पूरे प्रदेश को परिवार मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं। एक पत्नी होने के नाते वो अच्छे से जानती है कि वो दिन रात कैसे काम कर रहे है।





उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कई युगपुरुष हुए है। महिलाओं को हमेशा ये कहने में शर्म आती है कि वो गृहिणी है, लेकिन अगर मां ना हो तो युग पुरुषों का जन्म कैसे होता। उन्होंने कहा कि उनकी सास गृहिणी थीं तभी पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री बनकर जनता के सेवक बन सके हैं। Edited by: Sudhir Sharma