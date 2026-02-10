CM पुष्कर सिंह धामी ने शुरू की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, महिलाओं के खाते में भेजे 3 करोड़ से ज्यादा रुपए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने योजना के तहत 6 जनपदों की 484 महिलाओं के खातों में तीन करोड़ 45 लाख 34 हजार 500 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की।

इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की स्वीकृति का प्रावधान है, जिसमें 75% राशि राज्य सरकार द्वारा तथा 25% लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। इसी माह के अंत तक अथवा मार्च के प्रथम सप्ताह में अन्य 7 जनपदों की 540 महिलाओं को भी लगभग ₹4 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

एकल एवं निराश्रित महिलाओं को रोजगार से जोड़कर एक वर्ष के भीतर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त पहल है। इस दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कैलेंडर का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी उपस्थित रहीं।