EC और बंगाल सरकार में ठनी, मुख्य सचिव को तलब कर दागी अधिकारियों को न हटाने पर मांगा स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोग (EC) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को समन जारी किया और कहा कि वह दागी अधिकारियों को न हटाने पर दिल्ली आकर स्पष्टीकरण दें। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ, जब पश्चिम बंगाल सरकार (Bengal Government) ने 1 दिन पहले आयोग को पत्र लिखकर कहा कि मतदाता सूची संशोधन में कथित अनियमितताओं को लेकर अभी अपने अधिकारियों को निलंबित करने का उसका कोई इरादा नहीं है। राज्य के शीर्ष नौकरशाह को 13 अगस्त को शाम 5 बजे तक निर्वाचन सदन में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया।