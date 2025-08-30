Dharma Sangrah

पुलवामा में तैनात CRPF इंस्पेक्टर की मौत, रेलवे स्टेशन पर कार में मिला शव

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कानपुर (उप्र) , शनिवार, 30 अगस्त 2025 (19:48 IST)
CRPF Inspector News : कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़ी अपनी कार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का एक निरीक्षक मृत पाया गया। जीआरपी के अनुसार शुक्रवार शाम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़ी अपनी कार में सीआरपीएफ निरीक्षक निर्मल उपाध्याय (38) रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। जीआरपी के मुताबिक निर्मल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मूल निवासी थे जो पुलवामा में सीआरपीएफ की 183वीं बटालियन में निरीक्षक (सिग्नल विभाग) थे। जीआरपी ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाए। 
 
राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने शनिवार को यह जानकारी दी। जीआरपी के अनुसार शुक्रवार शाम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़ी अपनी कार में सीआरपीएफ निरीक्षक निर्मल उपाध्याय (38) रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। निर्मल किदवई नगर स्थित अपने ससुराल से निकलने के कुछ घंटों बाद मृत पाए गए।
ALSO READ: 'मौत' को मात देकर... भारतीय सेना का रोंगटे खड़े करने वाला रेस्क्यू, ढहती इमारत से 22 CRPF जवानों और 3 नागरिकों को बचाया
जीआरपी के मुताबिक निर्मल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मूल निवासी थे जो पुलवामा में सीआरपीएफ की 183वीं बटालियन में निरीक्षक (सिग्नल विभाग) थे। कानपुर जीआरपी के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) दुष्यंत कुमार सिंह ने बताया कि निर्मल शुक्रवार सुबह घरेलू विवाद के बाद साकेत नगर स्थित अपने ससुराल से निकले थे और बाद में शाम को पार्किंग ठेकेदार ने उन्हें अपनी कार की पिछली सीट पर मृत पाया, जिसके बाद उन्होंने जीआरपी को सूचित किया।
 
जीआरपी ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाए। सीओ ने बताया कि वाहन से शराब की एक बोतल, एक गिलास, तंबाकू की एक थैली और नाश्ते का एक पैकेट बरामद किया गया है। रेलवे पुलिस के अपर महानिदेशक की ओर से कहा गया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए गए हैं।
ALSO READ: उधमपुर में बड़ा हादसा, CRPF का वाहन खाई में गिरा, 3 की मौत
बयान में कहा गया है, आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार की जाएगी। जांचकर्ताओं ने बताया कि उपाध्याय पिछले 12 दिनों से चिकित्सकीय अवकाश पर कानपुर में थे। उनकी पत्नी राशि ने पुलिस को बताया कि उन्हें शराब की लत थी और उन्हें यकृत संबंधी बीमारियां थीं। (इनपुट एजेंसी)
(सांकेतिक फोटो)

