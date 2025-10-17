दीपोत्सव में महाकुंभ की तर्ज पर एआई कैमरों से होगी निगरानी

अयोध्या (उप्र) , शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (20:18 IST)

- श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में लगेगी अत्याधुनिक तकनीक - योगी सरकार पहली बार इतने बड़े आयोजन का कर रही डिजिटलीकरण

- लता चौक, धर्म पथ, राम पथ और राम की पैड़ी पर लाइव रहेंगे 11 एआई कैमरे - भीड़ अधिक होने पर तुरंत इन कैमरों से अलर्ट भेजा जाएगा

- ये एआई कैमरे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी करेंगे - आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी

Ayodhya Deepotsav 2025 : दीपोत्सव 2025 इस बार न सिर्फ भव्यता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनेगा, बल्कि यह तकनीकी प्रबंधन का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहली बार दीपोत्सव में महाकुंभ के तर्ज पर एआई कैमरों से इतने बड़े पैमाने पर निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 11 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैमरे तैनात किए जा रहे हैं, जो चप्पे-चप्पे पर नजर रखेंगे। ये एआई कैमरे लता चौक, धर्म पथ, राम पथ और राम की पैड़ी पर लाइव रहेंगे, जिससे चारों तरफ से आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी।

कैमरे न केवल भीड़ का हेड काउंट करेंगे, बल्कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी करेंगे

डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि इस बार दीपोत्सव में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने अभूतपूर्व कदम उठाया है। एआई कैमरे न केवल भीड़ का हेड काउंट करेंगे, बल्कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी कर सकेंगे। अगर किसी क्षेत्र में भीड़ अधिक होती है, तो तुरंत इन कैमरों के जरिए अफसरों तक अलर्ट भेजा जाएगा। जिसके जरिए तुरंत क्राउड मैनेजमेंट कर लिया जाएगा।

पूरे आयोजन क्षेत्र को एआई कैमरों से कवर कर लिया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 11 एआई कैमरे एक्टिव मोड में रहेंगे। मेला क्षेत्र में इन कैमरों की टेस्टिंग हो गई है। पूरे आयोजन क्षेत्र को 11 एआई कैमरों से कवर कर लिया जाएगा। दीपोत्सव के दौरान इन कैमरों के माध्यम से आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी।

तकनीकी सुरक्षा, अनुशासन और सुविधा तीनों सुनिश्चित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में इस बार महाकुंभ की तर्ज पर एआई क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे न सिर्फ भीड़ का वैज्ञानिक विश्लेषण होगा, बल्कि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई भी की जा सकेगी। कैमरों से प्राप्त आंकड़े प्रशासन के पास लाइव अपडेट के रूप में पहुंचेंगे। यह तकनीक सुरक्षा, अनुशासन और सुविधा तीनों सुनिश्चित करेगा।

आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था बनेगी मिसाल अयोध्या के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि योगी सरकार की मंशा है कि दीपोत्सव का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, बल्कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी मिसाल बने। इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र में एआई कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं।

Edited By : Chetan Gour