Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






एसिड अटैक की कहानी पलटी, छात्रा का पिता गिरफ्तार, बलात्कार की शिकायत का लेना चाहता था बदला

Advertiesment
हमें फॉलो करें crime news

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (00:14 IST)
दिल्ली में छात्रा पर ‘तेजाब’ हमले वाली कहानी में नया मोड़ आ गया है। मीडिया खबरों के अनुसार आरोप लगाने वाली कॉलेज छात्रा ने अपने पिता के कहने पर झूठ बोला था, क्योंकि उसका पिता अपने खिलाफ बलात्कार की शिकायत का बदला लेना चाहता था।
ALSO READ: पुणे से संदिग्ध आतंकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरकर को ATS ने किया गिरफ्तार, बना रहा था आतंकी हमलों की योजना
पुलिस के मुताबिक छात्रा के पिता अकील खान को सोमवार को ‘टॉयलेट क्लीनर’ (शौचालय साफ करने वाला तरल पदार्थ) से ‘तेजाब हमले’ की झूठी कहानी गढ़ने और जितेंद्र नाम के उस व्यक्ति की पत्नी से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिस पर खान की बेटी ने अपने ऊपर ‘तेजाब’ फेंकने का आरोप लगाया था।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पुणे से संदिग्ध आतंकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरकर को ATS ने किया गिरफ्तार, बना रहा था आतंकी हमलों की योजना

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels