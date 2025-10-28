एसिड अटैक की कहानी पलटी, छात्रा का पिता गिरफ्तार, बलात्कार की शिकायत का लेना चाहता था बदला

दिल्ली में छात्रा पर ‘तेजाब’ हमले वाली कहानी में नया मोड़ आ गया है। मीडिया खबरों के अनुसार आरोप लगाने वाली कॉलेज छात्रा ने अपने पिता के कहने पर झूठ बोला था, क्योंकि उसका पिता अपने खिलाफ बलात्कार की शिकायत का बदला लेना चाहता था।

पुलिस के मुताबिक छात्रा के पिता अकील खान को सोमवार को ‘टॉयलेट क्लीनर’ (शौचालय साफ करने वाला तरल पदार्थ) से ‘तेजाब हमले’ की झूठी कहानी गढ़ने और जितेंद्र नाम के उस व्यक्ति की पत्नी से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिस पर खान की बेटी ने अपने ऊपर ‘तेजाब’ फेंकने का आरोप लगाया था।