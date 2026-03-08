दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन शुरू हुआ एक मामूली विवाद घातक हत्याकांड में बदल गया। जेजे कॉलोनी में 26 साल के तरुण कुमार की मौत हो गई। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) ने गिरफ्तार आरोपियों में से एक की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति पर ये कार्रवाई की गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।