Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (13:33 IST)
Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (13:36 IST)
दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन शुरू हुआ एक मामूली विवाद घातक हत्याकांड में बदल गया। जेजे कॉलोनी में 26 साल के तरुण कुमार की मौत हो गई। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) ने गिरफ्तार आरोपियों में से एक की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति पर ये कार्रवाई की गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
गुब्बारा फेंकने से शुरू हुआ विवाद
घटना की शुरुआत होली वाले दिन शाम 10 बजकर 30 मिनट पर हुई, जब तरुण की 11 साल की चचेरी बहन ने छत से पानी का गुब्बारा फेंका। यह गुब्बारा फिसलकर नीचे सड़क पर गिरा और पड़ोस में रहने वाली एक महिला पर नीचे गिरे गुब्बारे में भरे पानी की थोड़ी छींटे पड़ गई। दोनों परिवार अलग-अलग समुदायों से है, इसलिए तभी से बहस होनी शुरू हो गई और जल्द ही ये बहस हाथापाई में बदल गई।
हमलावरों ने घर के बाहर खड़े होकर परिवार को बंद कर दिया था। इससे उन्हें बेटे पर हमले का पता ही नहीं चला। हमले के बाद तरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मामले में दर्ज FIR में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई हैं।