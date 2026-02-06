उच्च स्तरीय समिति करेगी जांच

मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने उच्च स्तरीय जांच समिति बिठा दी है। समिति को तुरंत दुर्घटनास्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिया गया है। समिति को आज शाम तक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

मीडिया खबरों के मुताबिक जब परिवार ने पुलिस से मोबाइल ट्रेस करने की भीख मांगी, तो जवाब मिला- लोकेशन जनकपुरी के 200 मीटर के दायरे में है, ढूंढ सको तो खुद खोज लो। सोचिए उस भाई पर क्या गुजरी होगी, जो आधी रात को सड़कों पर अपनों की सलामती की दुआ मांग रहा था और रक्षक बने सिस्टम ने उसे लाचारी के अंधेरे में धकेल दिया। जब सुबह 6.30 बजे फोन की घंटी बजी, तो वह मदद की खबर नहीं, बल्कि कमल की मौत का मातम लेकर आई।