दिल्ली में फिर शर्मनाक घटना: नॉर्थईस्ट की युवतियों पर नस्लीय टिप्पणी, वीडियो वायरल

युवतियों के घर के नीचे रहने वाले हर्ष सिंह और रूबी जैन ने न केवल इलेक्ट्रिशियन से मारपीट की, बल्कि बीच-बचाव करने आई युवतियों पर नस्लीय और चरित्रहीन टिप्पणियां भी कीं। इन युवतियों को 'सेक्स वर्कर' तक कहा गया। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें नॉर्थईस्ट समुदाय को टारगेट करते हुए अपमानजनक और नस्लीय टिप्पणियां की गई।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें आरोपी महिला पीड़ित महिला से कहती है कि वह 500 रुपए में मसाज पार्लर में काम करने वाली धंधेवाली है। उसका पति कितना जवान है अगर ये जानना है तो मेरे पति के साथ बेडरूम में चली जा।

"You are a sex worker…"



"Go & taste my husband. My bed is open."



North East UPSC aspirant girls in New Delhi were hurled with racist slurs like "sex worker," "momo," "parlour lady," and "drug addict..".



Savarna couple, Harsh Singh and Ruby, kept passing racial slurs.… pic.twitter.com/pIh1pWz2tv — Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) February 23, 2026

क्या बोले मेघालय सीएम मेघालय के सीएम के संगमा ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नॉर्थईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव बंद होना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली की घटना को देखते हुए ही यह टिप्पणी की है।

Discrimination against North East People must stop — Conrad K Sangma (@SangmaConrad) February 22, 2026

पुलिस ने दर्ज किया मामला इस बीच पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और नस्लीय शत्रुता बढ़ाने (धारा 196) जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।

edited by : Nrapendra Gupta