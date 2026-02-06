rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






आखिर क्या है दिल्ली में लड़कियों के लापता होने का सच, पुलिस ने किया खुलासा

Advertiesment
हमें फॉलो करें delhi police

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (14:34 IST)
Missing Girls Hype Due To Paid Promotion  Delhi Police Warns Of Action : देश की राजधानी में लड़कियों के लापता होने के मामलों में अचानक आई बाढ़ की खबरों को दिल्ली पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह भ्रामक बताते हुए कहा कि यह सब सोशल मीडिया पर पैसे देकर (पेड प्रमोशन) फैलाया जा रहा है ताकि जनता के बीच डर और दहशत का माहौल पैदा किया जा सके।
 
दिल्ली पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उन्होंने इन वायरल दावों की जांच की है। जांच में सामने आया कि लड़कियों के गायब होने के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के पीछे 'प्रायोजित पोस्ट' का हाथ है।
ALSO READ: 200 मीटर का घेरा है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो, दिल्ली पुलिस की बेरुखी और जल बोर्ड के गड्ढे ने छीन ली 'कमल' की जिंदगी

क्या था पूरा मामला

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली पुलिस के कथित आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया था कि 1 जनवरी से 15 जनवरी, 2026 के बीच शहर से 807 लोग लापता हुए हैं यानी औसतन हर दिन 54 मामले। इसमें दावा किया गया था कि गायब होने वालों में 509 महिलाएं और लड़कियां थीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 1 जनवरी से 27 जनवरी के बीच पुलिस ने 235 लोगों को ढूंढ निकाला, जबकि 572 अब भी लापता हैं।
ALSO READ: मधुमक्खियों के हमले से 20 बच्चों को बचाने में प्राण गंवाने वाली नीमच कंचन मेघवाल को 4 लाख रुपए देगी MP सरकार
webdunia
दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा कि कुछ सुरागों का पीछा करने के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी का शोर 'पेड प्रमोशन' के जरिए फैलाया जा रहा है। पैसों के फायदे के लिए पैनिक पैदा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से शांत रहने लेकिन सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।
 
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि पिछले साल की तुलना में इस साल लापता व्यक्तियों के मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क विभाग ने  इन रिपोर्ट्स को 'अफवाह' करार देते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति पिछले वर्षों के समान ही है। उन्होंने आगे जोड़ा कि जनवरी 2026 में वास्तव में रिपोर्ट किए गए मामलों में कमी देखी गई है।
webdunia

क्या फिल्म का प्रमोशन था 

भाजपा ने दिल्ली पुलिस की सफाई के बाद दावा किया कि यह सब एक हिंदी फिल्म के प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने 'X' पर लिखा- दिल्ली से इतने बच्चे लापता हो गए हैं, यह दावा एक हिन्दी फिल्म को प्रमोट करने के लिए 'पेड कैंपेन' के जरिए फैलाया जा रहा है।  दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा पर निशाना साधते हुए दिल्ली को 'लापतागंज' करार दिया। AAP ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारत की राजधानी दिल्ली में पिछले 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं, जिनमें 63% लड़कियां और महिलाएं हैं।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मधुमक्खियों के हमले से 20 बच्चों को बचाने में प्राण गंवाने वाली नीमच कंचन मेघवाल को 4 लाख रुपए देगी MP सरकार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels