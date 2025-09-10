महिला ने खरीदी 27 लाख की थार, महंगा पड़ा नींबू पर कार चढ़ाना

Mahindra Thar : दिल्ली के निर्माण विहार में एक महिला ने सोमवार को महिंद्रा शोरूम से 27 लाख रुपए की थार कार खरीदी। कार की पूजा के दौरान महिला को नींबू पर कार का पहिया चढ़ाना था। महिला ने तेज एक्सीलेटर देकर कार को शोरूम की पहली मंजिल से नीचे गिरा दिया। कार गिरने पर एयरबैग खुलने से महिला की जान बच गई।

कार की पूजा शोरूम के अंदर ही हुई। इसके बाद महिला को कार का पहिया नींबू पर चढ़ाना था लेकिन महिला ने ज्यादा तेज एक्सीलेटर दे दिया और कार अचानक ही शीशे से टकराकर सीथे 15 फीट नीचे आ गिरी। कार में महिला के साथ शोरूम का एक कर्मचारी भी बैठा हुआ था। दोनों हादसे में घायल हो गए।

उन्हें पास के मलिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इस मामले में केस दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी पक्ष से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

Why will women lag behind men when it comes to doing chapri behaviour with Mahindra Thar? Hail women empowerment and feminism.pic.twitter.com/i4PQj0ZOzF — Arindam Bhattacharya (@arind_bhattac) September 10, 2025 घटना के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। देखते ही देखते लोगों के बीच यह हादसा चर्चा का विषय बन गया।

