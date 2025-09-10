Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






महिला ने खरीदी 27 लाख की थार, महंगा पड़ा नींबू पर कार चढ़ाना

Advertiesment
हमें फॉलो करें thar accident

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (15:49 IST)
Mahindra Thar : दिल्ली के निर्माण विहार में एक महिला ने सोमवार को महिंद्रा शोरूम से 27 लाख रुपए की थार कार खरीदी। कार की पूजा के दौरान महिला को नींबू पर कार का पहिया चढ़ाना था। महिला ने तेज एक्सीलेटर देकर कार को शोरूम की पहली मंजिल से नीचे गिरा दिया। कार गिरने पर एयरबैग खुलने से महिला की जान बच गई।
 
कार की पूजा शोरूम के अंदर ही हुई। इसके बाद महिला को कार का पहिया नींबू पर चढ़ाना था लेकिन महिला ने ज्यादा तेज एक्सीलेटर दे दिया और कार अचानक ही शीशे से टकराकर सीथे 15 फीट नीचे आ गिरी। कार में महिला के साथ शोरूम का एक कर्मचारी भी बैठा हुआ था। दोनों हादसे में घायल हो गए।
 
उन्हें पास के मलिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इस मामले में केस दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी पक्ष से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
घटना के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। देखते ही देखते लोगों के बीच यह हादसा चर्चा का विषय बन गया। 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नेपाल में राजशाही की वापसी की आहट? Gen-Z क्यों उतरी सड़कों पर

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels