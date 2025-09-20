MP में CM योगी पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग

संस्कृति बचाओ मंच व हिन्दू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को सभी सनातन धर्मियों से देखने की अपील की। साथ ही उन्‍होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है की इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। तिवारी ने मौलाना के फतवे को पब्लिसिटी स्टंट बताया।