Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






MP में CM योगी पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग

Advertiesment
हमें फॉलो करें Demand to make film made on Chief Minister Yogi Adityanath tax free
, शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (18:38 IST)
Madhya Pradesh News : संस्कृति बचाओ मंच व हिन्दू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को सभी सनातन धर्मियों से देखने की अपील की। साथ ही उन्‍होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है की इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। तिवारी ने मौलाना के फतवे को पब्लिसिटी स्टंट बताया।
ALSO READ: कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव सनातन का पहला संस्कार : योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधियों को धूल चटाने का काम किया, उनके मकान पर बुलडोजर चलाए, साथ ही हमारी माता-बहनों की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन मजनूं चलाया। ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य किए, जिसमें कि पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की सराहना हुई।
ALSO READ: टेक्नोलॉजी रोजगार छीनती नहीं, बल्कि नए अवसर पैदा करती है : योगी आदित्यनाथ
फिल्म में गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का पूरा जीवन परिचय दर्शाया गया है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मौलाना फिल्म के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं तो वह बताएं, क्या सलमान, शाहरुख और आमिर खान की फिल्म को वह लोग नहीं देखते। सभी सनातन धर्मियों को यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अब डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर पैसे मांगने का आरोप, नया वीडियो आया सामने, लड़कियों को धमकी देने का भी आरोप

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels