MP में CM योगी पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग

Madhya Pradesh News :
संस्कृति बचाओ मंच व हिन्दू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को सभी सनातन धर्मियों से देखने की अपील की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है की इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। तिवारी ने मौलाना के फतवे को पब्लिसिटी स्टंट बताया।
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधियों को धूल चटाने का काम किया, उनके मकान पर बुलडोजर चलाए, साथ ही हमारी माता-बहनों की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन मजनूं चलाया। ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य किए, जिसमें कि पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की सराहना हुई।
फिल्म में गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का पूरा जीवन परिचय दर्शाया गया है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मौलाना फिल्म के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं तो वह बताएं, क्या सलमान, शाहरुख और आमिर खान की फिल्म को वह लोग नहीं देखते। सभी सनातन धर्मियों को यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए।