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UP में खेत में गिरा ड्रोन, गांव में मचा हड़कंप, जानिए क्‍या है मामला?

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Drone crashes in a field in Saifai Uttar Pradesh
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 04 Apr 2026 (23:56 IST) Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (00:37 IST)
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Saifai Drone Crash case : ईरान-इसराइल-अमेरिका यु़द्ध के बीच उत्‍तर प्रदेश में सैफई के नंदपुर गांव में एक प्राइवेट कंपनी का ड्रोन अचानक गेहूं के खेत में जा गिरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि कहीं ये हमला तो नहीं। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि कंपनी प्रोटोटाइप ड्रोन का टेस्ट कर रही थी, लेकिन वह क्रैश होकर खेत में जा गिरा। इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन के पार्ट्स को कब्जे में ले लिया है। 
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मामले पर क्‍या बोली पुलिस?

ईरान-इसराइल-अमेरिका यु़द्ध के बीच उत्‍तर प्रदेश में सैफई के नंदपुर गांव में एक प्राइवेट कंपनी का ड्रोन अचानक गेहूं के खेत में जा गिरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि कहीं ये हमला तो नहीं। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि कंपनी प्रोटोटाइप ड्रोन का टेस्ट कर रही थी, लेकिन वह क्रैश होकर खेत में जा गिरा। इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन के पार्ट्स को कब्जे में ले लिया है।
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पुलिस ने ग्रामीणों से की यह अपील
सपा अध्यक्ष ने कहा कि कहीं ये खेत की जगह आसपास की किसी बस्ती पर गिर जाता तो इस दुर्घटना से किसी भी तरह की जानमाल की हानि हो सकती थी। प्रारंभिक जांच में ड्रोन मौसम विभाग का बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण यह ड्रोन गिर गया। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की कि वे किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।
Edited By : Chetan Gour

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