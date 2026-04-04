UP में खेत में गिरा ड्रोन, गांव में मचा हड़कंप, जानिए क्‍या है मामला?

Saifai Drone Crash case : ईरान-इसराइल-अमेरिका यु़द्ध के बीच उत्‍तर प्रदेश में सैफई के नंदपुर गांव में एक प्राइवेट कंपनी का ड्रोन अचानक गेहूं के खेत में जा गिरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि कहीं ये हमला तो नहीं। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि कंपनी प्रोटोटाइप ड्रोन का टेस्ट कर रही थी, लेकिन वह क्रैश होकर खेत में जा गिरा। इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन के पार्ट्स को कब्जे में ले लिया है।

मामले पर क्‍या बोली पुलिस? ईरान-इसराइल-अमेरिका यु़द्ध के बीच उत्‍तर प्रदेश में सैफई के नंदपुर गांव में एक प्राइवेट कंपनी का ड्रोन अचानक गेहूं के खेत में जा गिरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि कहीं ये हमला तो नहीं। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि कंपनी प्रोटोटाइप ड्रोन का टेस्ट कर रही थी, लेकिन वह क्रैश होकर खेत में जा गिरा। इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन के पार्ट्स को कब्जे में ले लिया है।

Saifai में एक खेत में ड्रोन गिरा मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे Iran-United States युद्ध से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। हालांकि जांच में सामने आया कि ड्रोन अधिकृत परीक्षण के दौरान तकनीकी खराबी के कारण गिरा था और इसका किसी भी युद्ध से कोई संबंध नहीं है।#UttarPradesh pic.twitter.com/rVfgOfvhnt — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) April 4, 2026

पुलिस ने ग्रामीणों से की यह अपील सपा अध्यक्ष ने कहा कि कहीं ये खेत की जगह आसपास की किसी बस्ती पर गिर जाता तो इस दुर्घटना से किसी भी तरह की जानमाल की हानि हो सकती थी। प्रारंभिक जांच में ड्रोन मौसम विभाग का बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण यह ड्रोन गिर गया। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की कि वे किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।

Edited By : Chetan Gour पुलिस ने ग्रामीणों से की यह अपील