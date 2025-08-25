Hanuman Chalisa

ED ने छांगुर बाबा के सहयोगी की 13 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (23:43 IST)
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश में कथित अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच के तहत छांगुर बाबा के सहयोगी की पत्नी नीतू रोहरा की 13 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की हैं। ईडी ने सोमवार को यह जानकारी दी। एजेंसी द्वारा जारी बयान के अनुसार, कुर्क की गई कुल 13 अचल संपत्तियां बलरामपुर जिले के उतरौला में स्थित हैं।
नीतू रोहरा, छांगुर बाबा के करीबी सहयोगी नवीन रोहरा की पत्नी है। छांगुर बाबा और नवीन दोनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के मुताबिक, यह प्रकरण लखनऊ के गोमती नगर थाने में उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं और 2021 के उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
 
ईडी ने दावा किया कि छांगुर बाबा और नवीन रोहरा ने ‘‘सुनियोजित षड्यंत्र’’ के तहत दुबई स्थित यूनाइटेड मरीन एफजेडई कंपनी के जरिये अज्ञात व संदिग्ध स्रोतों से 21.08 करोड़ रुपये भारत लेकर आए। इसने कहा कि इन पैसों से नीतू रोहरा के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी गईं।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर स्थित चंद औलिया दरगाह से नेटवर्क खड़ा किया और बड़े पैमाने पर ऐसे समारोह आयोजित किए, जिनमें भारतीयों के साथ विदेशी भी शामिल होते थे। वह कथित तौर पर दलितों और आर्थिक रूप से कमजोर हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित और मजबूर करता था।

