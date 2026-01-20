Festival Posters

कैसे मंदिर से उड़ा करोड़ों का सोना, Sabarimala सोना चोरी मामले में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में ED के छापे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कोच्चि/नई दिल्ली , मंगलवार, 20 जनवरी 2026 (23:03 IST)
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शबरिमला में सोने की चोरी के मामले में धन शोधन की जांच के तहत 3  राज्यों में मंगलवार को छापे मारे। इस मामले में एसआईटी ने अब तक कुल मिलकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग फिलहाल ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगभग 21 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है।
मनी लॉड्रिंग का शक कैसे 

ईडी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि 2019 से 2025 के बीच पवित्र कलाकृतियों को मंदिर परिसर से गैरकानूनी रूप से हटाया गया। बाद में चेन्नई और कर्नाटक के कुछ निजी प्रतिष्ठानों में रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए सोना निकाला गया। इससे कथित तौर पर अपराध की आय पैदा हुई, जिसे अपने पास रखा गया, हस्तांतरित किया गया और छिपाया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोप शबरिमला अयप्पा मंदिर की पवित्र कलाकृतियों से सोना चोरी करने की कथित साजिश से जुड़े हैं। इनमें द्वारपालक मूर्तियों की सोने से मढी तांबे की प्लेटें। श्रीकोविल के दरवाजों के फ्रेम से सोना हटाने के आरोप। आधिकारिक अभिलेखों में सोने को तांबे की प्लेट बताकर दर्ज करना शामिल है। 
कहां-कहां ली गई तलाशी
मीडिया खबरों के मुताबिक संघीय जांच एजेंसी बेंगलुरु में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी और त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार से जुड़े परिसरों की तलाशी ली है। ईडी ने हाल ही में केरल पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए पीएमएलए के तहत एक मामला दर्ज किया था।
राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले की जांच केरल उच्च न्यायालय की देखरेख में राज्य के विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा पहले से ही की जा रही है। यह जांच कई अनियमितताओं से संबंधित है, जिनमें आधिकारिक कदाचार, प्रशासनिक चूक और भगवान अयप्पा मंदिर की विभिन्न कलाकृतियों से सोना चोरी करने की आपराधिक साजिश शामिल है। Edited by : Sudhir Sharma

