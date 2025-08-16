Festival Posters

1 लीटर दूध के लिए बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18.5 लाख रुपए

हमें फॉलो करें Elderly woman lost Rs 18.5 lakh for 1 liter of milk

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (16:56 IST)
Elderly woman duped online : मुंबई की 71 वर्षीय महिला ने ऑनलाइन मंच के जरिए एक लीटर दूध का ऑर्डर करने के प्रयास में अपने बैंक खाते से 18.5 लाख रुपए गंवा दिए। वडाला निवासी महिला ने इस महीने की शुरुआत में ऑनलाइन आपूर्ति की सेवा उपलब्ध कराने वाले ऐप के जरिए दूध का ऑर्डर देने का प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान 2 दिनों के भीतर उसके बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने पूरी बचत राशि निकाल ली। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस सप्ताह के शुरू में मामला दर्ज कर लिया था और जांच की जा रही है।
 
पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। यहां एक अधिकारी ने बताया कि वडाला निवासी महिला ने इस महीने की शुरुआत में ऑनलाइन आपूर्ति की सेवा उपलब्ध कराने वाले ऐप के जरिए दूध का ऑर्डर देने का प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान दो दिनों के भीतर उसके बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने पूरी बचत राशि निकाल ली।
 
अधिकारी ने बताया कि चार अगस्त को महिला को एक व्यक्ति ने फोन किया, जिसने खुद का नाम दीपक बताया और कहा कि वह दूध कंपनी का कार्यकारी अधिकारी है। दीपक ने महिला को मोबाइल फोन नंबर पर एक लिंक भेजकर दूध ऑर्डर करने के लिए अपना विवरण देने की बात कही।
उन्होंने बताया कि महिला को फोन में बात करते हुए लिंक पर क्लिक करने और आगे के निर्देशों का पालन करने की बात कही गई थी। करीब एक घंटे से अधिक समय तक फोन पर बात करने के दौरान महिला ऊब गई और उसने फोन काटने का फैसला किया। अधिकारी ने बताया कि अगले दिन शिकायतकर्ता को उसी आरोपी का फोन आया, जिसने उससे और अधिक जानकारी जुटाई।
 
कुछ दिनों बाद बैंक में जाने के दौरान शिकायतकर्ता को पता लगा कि उसके एक खाते से 1.7 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं, जिसके बाद उसने पाया कि उसके अन्य दो बैंक खाते भी खाली कर दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता के तीन बैंक खातों को खाली कर दिया गया और उसमें से 18.5 लाख रुपए निकाल लिए गए थे।
आरोपी द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक किए जाने से महिला का मोबाइल फोन उसने हैक कर लिया था। अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस सप्ताह के शुरू में मामला दर्ज कर लिया था और जांच की जा रही है। (भाषा)
