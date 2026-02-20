Dharma Sangrah

फतेहपुर: पालतू कुत्ते के भौंकने से बवाल, जमकर चलीं कुर्सियां, दुल्हन ने किया शादी से इनकार

हमें फॉलो करें Wedding Called Off in Fatehpur After Dog’s Bark Sparks Clash

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

फतेहपुर , शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (13:32 IST)
उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के खागा में एक कुत्ते की वजह से शादी में जबरदस्त हंगामा हुआ। दुल्हन के पालतू कुत्ते के भोंकने पर बारातियों ने नाराज जताई। इस पर शादी की रस्मों के बीच ही दोनों पक्षों में जमकर कुर्सियां चलीं। कई लोग घायल हो गए। इसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। ALSO READ: फरीदाबाद में गलती से रद्दी में बेचे 100 ग्राम सोने के गहने, दिल जीत लेगी कबाड़ी की ईमानदारी
 
19 फरवरी को प्रयागराज का एक परिवार शादी के लिए खागा आए थे। इस दौरान दुल्हन अपने साथ पालतू कुत्ता भी लेकर आई थी। बताया जा रहा है कि शादी की रस्में चल रही थीं, तभी दुल्हन का पालतू कुत्ता बारातियों पर भौंकने लगा। इस बात पर कुछ बारातियों ने आपत्ति जताई और नाराजगी व्यक्त की। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई।

कुर्सियां चलीं, कई लोग घायल

देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि शादी स्थल पर कुर्सियां चलने लगीं। दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और शादी का कार्यक्रम रुक गया।

दुल्हन ने किया शादी से इनकार

हंगामे के बाद दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि विवाद और मारपीट से आहत होकर उसने यह फैसला लिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।
 
बहरहाल यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक पालतू कुत्ते के भौंकने से शुरू हुआ विवाद शादी टूटने तक पहुंच गया।
Edited by : Nrapendra Gupta

