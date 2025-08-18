janma asthmi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






झारखंड में एक स्कूल के छात्रावास में लगी आग, 25 लड़कियां बचीं बाल बाल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Fire broke out in a school hostel in Jharkhand

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लातेहार (झारखंड) , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (11:37 IST)
Fire breaks out in school hostel : झारखंड के लातेहार जिले में सोमवार सुबह एक आवासीय विद्यालय (school hostel) के छात्रावास के एक कमरे में आग (Fire) लग गई। इस घटना में कम से कम 25 छात्राएं बाल-बाल बच गईं। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बरियातू की इन छात्राओं के बिस्तर और अध्ययन सामग्री आग में जलकर खाक हो गईं। सुबह करीब छह बजे आग लगने का पता चला। उन्होंने बताया कि एक दमकल गाड़ी को मौके पर भेजा गया और आग बुझाने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा।ALSO READ: गुजरात में कार-एसयूवी की टक्कर के बाद लगी आग, 7 की मौत
 
छात्रों ने दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में मदद की : बरियातू थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान ने बताया कि स्थानीय लोगों और छात्रों ने दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में मदद की। छात्रावास के कमरे में रहने वाली सभी 20 से 25 छात्राएं आग लगने की घटना के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण के लिए मैदान में थीं। शुरुआती जांच से पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। स्कूल अधिकारियों ने बताया कि छात्रावास में कुल 221 छात्राएं रहती हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

वोट चोरी का नया हथियार है SIR, हम करेंगे वोट के अधिकार की रक्षा करेंगे: राहुल

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels