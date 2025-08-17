एल्विश यादव के घर फायरिंग, बाइक पर आए बदमाशों ने चलाई गोलियां

Elvish Yadav news in hindi : यूट्यूबर और अभिनेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर आज सुबह करीब 5 बजे 3 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। 24 राउंड फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, एल्विश के गुरुग्राम सेक्टर 56 स्थित घर पर गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि हादसे के वक्त एल्विश घर में मौजूद नहीं था।

फायरिंग के वक्त घर में केयर टेकर और परिवार के सदस्य मौजूद थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है।

गौरतलब है कि 14 जुलाई को अज्ञात बदमाशों ने गुरुग्राम के बादशाहपुर के पास एल्विश यादव के दोस्त और हरियाणवी रैपर राहुल फाजिलपुरिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी।

एल्विश यादव और करण कुंद्रा की जोड़ी ने लाफ्टर शेफ सीजन 2 का खिताब जीता था। इससे पहले वे बिग बॉस ओटीटी का दूसरा सीजन जीत चुके हैं।

