उत्तराखंड में भाजपा ने बनाई नई टीम, इन चेहरों को मिला मौका

पुनीत मित्तल को प्रदेश कोषाध्यक्ष और मनवीर सिंह चौहान को तीसरी बार मीडिया प्रभारी बनाया गया है। रुचि भट्ट को महिला मोर्चा का अध्यक्ष और अन्य मोर्चा में भी नियुक्ति की गई है। लंबे मंथन के बाद संतुलन के साथ भाजपा की नई टीम घोषित की गई। इसमें पहाड़-मैदान के संतुलन के साथ ही सांसदों की हिस्सेदारी भी नजर आई है। हैट्रिक लगाने के लिए सभी समीकरणों को साधते हुए पदाधिकारियों का चयन किया गया है।कई पुराने चेहरों पर संगठन ने लगातार भरोसा बनाकर रखा तो कई ऐसे चेहरे भी लाए गए जो कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन से जुड़े हुए थे। हरिद्वार जिले से 4 नेताओं को टीम में जगह मिली है। पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद को बतौर उपाध्यक्ष शामिल किया गया है। संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर सेवा दे रही दीप्ति रावत, डॉ. स्वराज विद्वान के साथ नेहा जोशी को राज्य में जिम्मेदारी दी गई।