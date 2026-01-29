मेघालय में गारो समुदाय को मिली ISIS की धमकी, 2027 तक जमीन खाली करने की दी चेतावनी

Garo community in Meghalaya receives threat : मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले के तुरा में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का एक पोस्टर चस्पा मिला, जिसमें गारो समुदाय को 2027 तक जमीन खाली करने की चेतावनी दी गई है। ऐसा न करने पर उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने की बात कही गई है। इस पोस्टर में अंग्रेजी भाषा में फुबारी, राजाबाला, टिकरीकिला, सेसला और गारोबाधा जैसे क्षेत्रों का जिक्र है। इस पोस्टर पर आतंकी संगठन आईएसआईएस का नाम लिखा है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
खबरों के अनुसार, मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले के तुरा में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का एक पोस्टर चस्पा मिला, जिसमें गारो समुदाय को 2027 तक जमीन खाली करने की चेतावनी दी गई है। ऐसा न करने पर उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने की बात कही गई है।
इस पोस्टर में अंग्रेजी भाषा में फुबारी, राजाबाला, टिकरीकिला, सेसला और गारोबाधा जैसे क्षेत्रों का जिक्र है। इस पोस्टर पर आतंकी संगठन आईएसआईएस का नाम लिखा है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है।
पुलिस इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि क्या वाकई यह किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन की करतूत है या किसी ने सिर्फ डर फैलाने के लिए इसका नाम इस्तेमाल किया है। राज्यमंत्री मार्क्यूस मारक ने इस घटना की कड़ी निंदा की है।
राज्यमंत्री ने कहा, ऐसी धमकियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इनका मकसद डर पैदा करना व सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना है। यह धमकीभरी घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में जिले में एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
फिलहाल प्रशासन ने आम जनता से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।
Edited By : Chetan Gour