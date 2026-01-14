गोंडा मेडिकल कॉलेज का ऑर्थो वार्ड में चूहे, DM की फटकार पर जांच के आदेश

मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। मेडिकल कॉलेज के वार्ड में खुलेआम आवारा कुत्ते और बड़े-बड़े चूहे ऑक्सीजन पाइपलाइन, मरीजों के बेड और उनके अगल-बगल घूमते दिखाई दे रहे हैं। इसका वीडियो भी मेडिकल कॉलेज के ऑर्थो वार्ड में भर्ती मरीजों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से चूहे पहले ऑक्सीजन पाइप लाइन के पास घूम रहे हैं। फिर ऑक्सीजन पाइप लाइन पर चढ़ते उतरते नजर आ रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद डीएम की फटकार पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं।