गोरखपुर में भाजपा नेता की हत्या, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे राजकुमार चौहान

Gorakhpur Crime News : उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बरगतवा में मंगलवार को मॉनिंग वॉक पर निकले भाजपा नेता राजकुमार चौहान की हत्या से हड़कंप मच गया। हमलावरों ने चौहान को चाकू से गोद डाला। घटना को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

बताया जा रहा है कि करीब चार हमलावरों ने राजकुमार चौहान को घेर लिया था। हमलावरों ने पहले उनके सिर में गोली मारी और फिर सीने पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

हमले के बाद उन्हें तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमलावर भी मौके से फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर अहम साक्ष्य जुटाए।

राजकुमार चौहान भाजपा के सक्रिय सदस्य थे और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। वे भाजपा के टिकट पर पार्षद भी चुने गए थे। उनकी हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश की आशंका भी जताई जा रही है।

edited by : Nrapendra Gupta