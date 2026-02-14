Hanuman Chalisa

छह साल से अफेयर, 3 बार लड़की का अबॉर्शन कराया, सगाई के समय लड़के की पोल खुली तो मचा कोहराम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गोरखपुर , शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (15:37 IST)
Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सगाई के दिन उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 'फोन कॉल' ने दूल्हे की सारी पोल खोल दी। डाक विभाग में कार्यरत सौरभ चौहान की सगाई के दौरान उसकी प्रेमिका ने लड़की वालों को फोन कर बताया कि वह 6 साल से उसके साथ है और तीन बार उसका गर्भपात हो चुका है। सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट्स और तस्वीरें मिलते ही सगाई टूट गई, जिसके बाद अब मामला पुलिस की चौखट तक पहुंच गया है।

क्या है पूरा मामला?

रघुनाथपुर निवासी अखिलेश कुमार ने अपनी बहन की शादी सियर गांव के रहने वाले सौरभ चौहान से तय की थी। सौरभ डाक विभाग में कार्यरत है। दोनों पक्षों की सहमति से 13 फरवरी को पीपीगंज के एक मैरिज हॉल में सगाई का कार्यक्रम रखा गया था। मई में शादी होनी तय थी। लड़की पक्ष के अनुसार उन्होंने अब तक लगभग 3 लाख रुपए नकद और अन्य उपहार लड़के वालों को दे दिए थे।
 
सगाई वाले दिन मैरिज हॉल में संगीत बज रहा था, लड़की पक्ष के मेहमान भी वहां मौजूद थे। लेकिन, घंटों बीत जाने के बाद भी दूल्हा और उसका परिवार वहां नहीं पहुंचा। जब काफी इंतजार के बाद लड़की के परिजनों ने होने वाले दूल्हे सौरभ चौहान को फोन लगाया, तो फोन सौरभ ने नहीं बल्कि एक अनजान लड़की ने उठाया। उस लड़की ने जो कहा, उसे सुनकर लड़की वालों के होश उड़ गए।

क्या है प्रेमिका का दावा?

फोन उठाने वाली लड़की ने दावा किया कि उसके पिछले 6 साल से सौरभ के साथ प्रेम संबंध में है। सौरभ ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और वह 3 बार अबॉर्शन करवा चुकी है। साक्ष्य के तौर पर लड़की ने ने व्हाट्सएप पर सौरभ के साथ अपनी निजी तस्वीरें, पुरानी चैटिंग और कुछ अन्य दस्तावेज लड़की के भाई को भेज दिए। इतना ही नहीं उसने लड़की वालों को चेतावनी भी दी कि सौरभ के साथ किसी और की शादी नहीं होनी चाहिए। 

पंचायत के बाद मामला थाने पहुंचा

इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। लड़की के भाई ने तुरंत सौरभ के पिता इंद्रजीत को फोन किया, लेकिन उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए फोन काट दिया। बाद में स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद पंचायत बुलाई गई। इसके बाद सौरभ और उसके पिता मैरिज हॉल पहुंचे। भारी दबाव के बीच सौरभ ने प्रेमिका की बात को स्वीकार कर लिया। लड़की पक्ष वालों का आरोप है कि जब उन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात कही और अब तक दिए गए 3 लाख रुपए और सगाई का खर्च वापस मांगा तो लड़के पक्ष वालों ने पैसे लौटाने के बजाय जान से मारने की धमकी दी और वहां से फरार हो गए।
 
लड़की पक्ष वालों ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में की। इसके बाद पुलिस दोनों ही पक्षों को थाने बुलाया। हालांकि थाने में क्या हुआ इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यदि मामला बातचीत से नहीं सुलझता है कि विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 
Edited by: vrijendra Singh Jhala 

