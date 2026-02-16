Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गुजरात के 17 स्कूलों को बम धमकी: अहमदाबाद-वडोदरा में स्कूल खाली, जांच तेज

Advertiesment
हमें फॉलो करें bomb disposal squad in school after bomb threat

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अहमदाबाद/ वडोदरा , सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (12:54 IST)
Gujarat School Bomb Threat : गुजरात में अहमदाबाद और वडोदरा के 17 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह ईमेल पर मिली धमकी में कहा गया कि भारत खालिस्तान बनेगा। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई। स्कूलों को खाली कराकर जांच की जा रही है।
 
गुजरात की मंत्री रीवाबा जडेजा ने कहा कि सरकार बम की धमकियों को लेकर गंभीर है। स्कूलों और दूसरी जगहों को मिली सभी धमकियों को गंभीरता से लिया गया है। राज्य सरकार बम की धमकियों की जांच कर रही है।
 
वडोदरा के DCP एंड्रयू मेकवान ने कहा कि हमारे जोन के 3 स्कूलों में ये थ्रेट मेल मिला है जिसकी जांच चल रही है। हमारी टीमें स्कूल में है। सभी स्कूलों की जांच चल रही है। अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। मेल में खालिस्तान की बात की गई है, मेल के सोर्स की जांच चल रही है। साइबर टीम काम कर रही है।
 
अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने भी कहा कि अहमदाबाद के कई स्कूलों को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे मेल में भारत को खालिस्तान बनाने का भी जिक्र था। 
 
गौरतलब है कि दिल्ली समेत देश के कई शहरों में पहले भी कई बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं की गई है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bhupen Bora resigns : चुनाव से पहले असम कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels