होली-धुलेंडी पर यात्रियों को बड़ी सौगात, GSRTC चलाएगा 1300 अतिरिक्त एसटी बसें, जानिए रूट और बुकिंग व्यवस्था

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (11:24 IST)
GSRTC makes a big announcement regarding Holi : गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) ने आगामी होली और धुलेंडी के त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अपने वतन जाने वाले लोगों और तीर्थस्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए निगम द्वारा 1300 अतिरिक्त बसें आवंटित की गई हैं।

राज्य के गृह एवं परिवहन राज्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में एसटी निगम आगामी 27 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक पूरे गुजरात के विभिन्न मार्गों पर ये अतिरिक्त बसें चलाएगा। इस प्रशासनिक निर्णय का मुख्य उद्देश्य त्योहारों की छुट्टियों में घर जाने वाले श्रमिकों, नौकरी-पेशा लोगों और विशेष रूप से डाकोर व द्वारका जाने वाले लाखों दर्शनार्थियों को परिवहन में किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देना है। ये 1300 अतिरिक्त बसें निर्धारित अवधि के दौरान 7500 से अधिक चक्कर लगाएंगी।
किन मार्गों पर मिलेगी विशेष सुविधा?

त्योहारों के दौरान रत्न कलाकारों और श्रमिकों को अपने गांव पहुंचने में आसानी हो, इसके लिए विशेष रूप से निम्नलिखित रूटों पर ध्यान केंद्रित किया गया है :
 
प्रस्थान स्थान : अहमदाबाद, राजकोट, अमरेली, जूनागढ़, भावनगर और भुज।
- मुख्य गंतव्य (Destinations) : गोधरा, दाहोद, झालोद और छोटा उदयपुर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था।

श्रद्धालुओं के लिए 'द्वारका-डाकोर' स्पेशल होली के पावन पर्व पर डाकोर और द्वारका के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए निगम ने विशेष व्यवस्था की है :
 डिजिटल बुकिंग और हेल्प लाइन

 यात्रियों को लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े इसके लिए ऑनलाइन सुविधाओं पर जोर दिया गया है :
 -आधिकारिक वेबसाइट : www.gsrtc.in
-मोबाइल ऐप : GSRTC Official App
-24x7 हेल्प लाइन : 1800 233 666666
-ऑफ लाइन टिकट : राज्य के सभी एसटी डिपो (Depots) पर भी टिकट और जानकारी उपलब्ध रहेगी।

