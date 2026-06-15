Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जेल से छूटते ही खान सर पर भड़के ज्ञान बिंदु के रौशन आनंद, बोले- 'साजिश के तहत हुई मेरे भाई की हत्या'

Advertiesment
roshan anand
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 (15:58 IST) Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 (16:07 IST)
google-news
Roshan Anand News : ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद जेल से रिहा हो गए। बाहर आते ही खान सर उर्फ फैजल खान पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बयान के कारण मुझे साजिश के तहत फंसाया गया। मेरे भाई की साजिश के तहत हत्या कराई गई। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल से बाहर था मेरा भाई ठीक था। मैं जेल गया और मेरे भाई की हत्या हो गई।
 
रौशन आनंद ने कहा कि फैजल खान ने इस मामले में झूठ बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 जून को हुई फायरिंग खान सर की तरफ से कराई गई थी, लेकिन बाद में पूरे मामले को दूसरी दिशा देने की कोशिश की गई। सच्चाई सामने आए, इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है।
 
प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। प्रिंस यादव खान सर कोचिंग विवाद मामले में नामजद आरोपी थे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद वह फरार चल रहे थे। नेपाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मौत के कारणों का अब तक आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है।
 
प्रिंस यादव की मौत के बाद खान सर ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की मौत दुखद है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

 

तेज प्रताप ने भी खान सर पर लगाए थे आरोप

राजद नेता तेज प्रताप यादव ने इस मामले में बड़ा बयान देते हुए दावा किया था कि प्रिंस यादव की मौत के पीछे साजिश है। जिस पक्ष से विवाद चल रहा था, उसी पर संदेह होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा था कि मामले की गहन जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने रौशन आनंद को भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल देने की भी मांग की थी।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इंदौर में चला निगम का बुल्‍डोजर, 100 से ज्‍यादा घर तोड़े, गुटकेश्वर मंदिर से सदर बाजार तक चौड़ी होगी सड़क

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels