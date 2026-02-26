क्या अविमुक्तेश्वरानंद को मिलेगी राहत? यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई

मामले को कोर्ट नंबर 72 में फ्रेश कॉज लिस्ट में क्रम संख्या 142 पर सूचीबद्ध किया गया है। शुक्रवार, 27 फरवरी को इस प्रकरण पर सुनवाई निर्धारित है। सुनवाई जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ में होगी। इस मामले पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले आदेश पर आगे की कानूनी प्रक्रिया निर्भर करती है।