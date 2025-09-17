पश्चिम बंगाल के इन जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

West Bengal weather update News : भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ऊपरी वायु परिसंचरण और तीव्र नमी के कारण पश्चिम बंगाल के उप-हिमालई जिलों में 19 सितंबर तक भारी बारिश होने का बुधवार को अनुमान जताया। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण बंगाल के कई जिलों को बादल गरजने और आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सामना करना पड़ सकता है। बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि में कूचबिहार में सबसे अधिक 62 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जलपाईगुड़ी में 56 मिलीमीटर और अलीपुरद्वार में 55 मिलीमीटर पानी बरसा।