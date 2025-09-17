Dharma Sangrah

पश्चिम बंगाल के इन जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

हमें फॉलो करें Heavy rain alert in sub Himalayan districts of West Bengal till September 19

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कोलकाता , बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (18:45 IST)
West Bengal weather update News : भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ऊपरी वायु परिसंचरण और तीव्र नमी के कारण पश्चिम बंगाल के उप-हिमालई जिलों में 19 सितंबर तक भारी बारिश होने का बुधवार को अनुमान जताया। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण बंगाल के कई जिलों को बादल गरजने और आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सामना करना पड़ सकता है। बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि में कूचबिहार में सबसे अधिक 62 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जलपाईगुड़ी में 56 मिलीमीटर और अलीपुरद्वार में 55 मिलीमीटर पानी बरसा।
 
विभाग ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर ऊपरी वायु परिसंचरण तथा तीव्र नमी के कारण पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों-दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार व अलीपुरद्वार में 19 सितंबर तक भारी बारिश होने का अनुमान है।
ALSO READ: Weather Update : दिल्‍ली में मानसून की विदाई, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट
आईएमडी ने बताया कि बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि में कूचबिहार में सबसे अधिक 62 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जलपाईगुड़ी में 56 मिलीमीटर और अलीपुरद्वार में 55 मिलीमीटर पानी बरसा। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour

