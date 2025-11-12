Hanuman Chalisa

हेमंत सोरेन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिला

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (20:46 IST)
झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो की स्टार प्रचारक और पार्टी विधायक कल्पना सोरेन ने घाटशिला विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला।

गांडेय से विधायक कल्पना ने घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में दामपाड़ा के हाट मैदान में आयोजित जनसभा में दावा किया कि हेमंत सोरेन की कल्याणकारी योजनाओं से राज्य के सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिला है।
 
 
उन्होंने कहा कि महिलाओं की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने ‘मंईयां सम्मान योजना’ जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं, जिसके तहत राज्य की आधी आबादी को 2500 रुपये प्रति माह प्रदान करके सशक्त बनाया गया। कल्पना सोरेन ने कहा कि किसी भी सरकार ने बुजुर्गों और महिलाओं के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने वृद्धावस्था और सर्वजन पेंशन और मंईयां सम्मान योजना लागू की।

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

