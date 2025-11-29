Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






झारखंड विरोधियों पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, जानिए क्या कहा?

Advertiesment
हमें फॉलो करें hemant soren

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रांची , शनिवार, 29 नवंबर 2025 (10:09 IST)
Jharkhand news in hindi : झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि झारखंड विरोधी लोग दिन-रात का षड्यंत्र करना छोड़ दें तो हमारे युवा अपने 25 साल के युवा झारखंड के सर्वांगीण विकास में कितनी बड़ी संख्या में ऐतिहासिक भागीदारी निभा सकते हैं।
 
हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि झारखंड के इतिहास में, झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के संकल्प में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। और इसके असली हकदार हमारे झारखंड के युवा हैं, उनके सपने हैं, उनकी मेहनत है, उनके परिवारजन हैं।
 
उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं का यह सैलाब उन झारखंड विरोधियों, दिन-रात झारखंड के युवाओं का अहित सोचने वालों का मन मस्तिष्क सुन्न कर देने वाला है। सोचिए अगर ये झारखंड विरोधी लोग दिन-रात का षड्यंत्र करना छोड़ दें तो हमारे युवा अपने 25 साल के युवा झारखंड के सर्वांगीण विकास में कितनी बड़ी संख्या में ऐतिहासिक भागीदारी निभा सकते हैं।
 
सोरेन ने कहा कि लेकिन कोई बात नहीं, जब-जब झारखंड के साथ षड्यंत्र की कोशिश होगी, तब-तब हम और बड़ी ताकत के साथ कामयाब होंगे। हमारे वीर पुरुखों ने हमें यही तो सिखाया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अनुशासित युवा ही राष्ट्र को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में हो सकता है सहभागी : CM योगी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels