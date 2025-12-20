rashifal-2026

नीतीश ने हटाया था हिजाब, डॉक्टर को देगी 3 लाख की नौकरी देगी झारखंड सरकार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रांची , शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (10:10 IST)
Hijab Controversy : बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टर नुसरत प्रवीण को प्रमाण पत्र देते समय उसका हिजाब हटाने के मामले में जारी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच झारखंड सरकार ने डॉ. नुसरत को 3 लाख रुपए की नौकरी देने की घोषणा की है। ALSO READ: CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआर
 
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बिहार में महिला डॉक्टर डॉ. नुसरत प्रवीण के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है।
 
उन्होंने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया है। डॉ. नुसरत प्रवीण को झारखंड में सरकारी नौकरी का खुला ऑफर दिया जा रहा है। इस ऑफर में उन्हें 3,00,000 रुपए मासिक वेतन, मनचाही पोस्टिंग, सरकारी फ्लैट, पूर्ण सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण का भरोसा दिया है।
अंसारी ने अपनी पोस्ट में कहा कि झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं। यह नियुक्ति नहीं, सम्मान की जीत है। जहां अपमान था, वहां झारखंड ने इंसानियत की मिसाल पेश की।
