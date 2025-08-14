हिमाचल प्रदेश में आई अचानक बाढ़, सेना ने किन्नौर में फंसे 4 नागरिकों को बचाया

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के कुछ हिस्सों में अचानक आई बाढ़ (flood) के बाद सेना ने 1 घायल समेत 4 लोगों को बचाया। इस बारे में गुरुवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। बादल फटने से बुधवार शाम को आई अचानक बाढ़ के कारण किन्नौर जिले की ऋषि डोगरी घाटी के ऊंचाई वाले इलाके प्रभावित हो गए और सतलुज नदी पर बना पुल जलमग्न हो गया। सेना ने बताया कि यह स्थल सीपीडब्ल्यूडी (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) के अधीन गंगथांग बरलम की ओर एक सक्रिय सड़क निर्माण क्षेत्र था।