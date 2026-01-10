Festival Posters

हिमाचल के सिरमौर में खाई में गिरी बस, 14 की मौत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सिरमौर , शनिवार, 10 जनवरी 2026 (11:18 IST)
Himachal Bus Accident : हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शुक्रवार को एक बस 150 मीटर खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 52 यात्री घायल हो गए। शिमला से कुपवी जा रही इस 42 सीटर बस में 66 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल के मुख्‍यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हादसे पर दुख जताया।
 
बताया जा रहा है कि यह हादसा शुक्रवार को दोपहर 3 बजे उस समय हुआ जब सड़क पर जमी बर्फ की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। बस फिसलकर खाई में जा गिरी। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया।
 
हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 
पीएमओ ने पीएम मोदी के हवाले से सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि अत्यंत दुखद है। अपनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
