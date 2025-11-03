राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायल

Horrific road accident in Jaipur :
राजस्थान में दूसरा बड़ा भयावह सड़क हादसा हो गया। जोधपुर के बाद अब प्रदेश की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। खबरों के अनुसार, हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी क्षेत्र में एक बेकाबू डंपर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बेकाबू डंपर ने पहले एक कार को जोरदार टक्कर मारी, फिर पलटकर 3 अन्य गाड़ियों और 15-20 बाइक सवारों पर जा गिरा। हादसे में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 के करीब लोग घायल हो गए, जिसमें 15-20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लिया और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को ग्रीन कॉरिडोर बनवाकर घायलों को SMS अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए। पुलिस, SDRF और मेडिकल टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। घायलों में ज्यादातर राहगीर और मजदूर हैं।
अब तक 10 शव निकाले गए। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक ने सभी विभाग को अलर्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम जनहानि हो, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
इससे पहले जोधपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। जिले के मतोड़ा क्षेत्र में एक टेंपो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये सभी लोग कोलायत मंदिर से दर्शन करके जोधपुर लौट रहे थे। इस हादसे में कई लोग घायल भी हैं। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर गहरा दुख जताया।
Edited By : Chetan Gour