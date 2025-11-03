राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायल

राजस्थान में दूसरा बड़ा भयावह सड़क हादसा हो गया। जोधपुर के बाद अब प्रदेश की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। खबरों के अनुसार, हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी क्षेत्र में एक बेकाबू डंपर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।