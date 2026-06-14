Publish Date: Sun, 14 Jun 2026 (23:53 IST)
Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 (00:27 IST)
Road accident in Solapur : महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रविवार को भयावह हादसा हो गया। यहां एक पिकअप वाहन दुर्घटना में 4 बच्चों समेत 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। वाहन में 15 लोग सवार थे। यह हादसा मालशिरस तालुका में म्हासवाड-पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। ये श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर लौट रहे थे, तभी चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह सड़क किनारे बने कुएं में गिर गया। खबर मिलते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया।
पिकअप वाहन में सवार थे 15 लोग
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रविवार को भयावह हादसा हो गया। यहां एक पिकअप वाहन दुर्घटना में 4 बच्चों समेत 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। वाहन में 15 लोग सवार थे। यह हादसा मालशिरस तालुका में म्हासवाड-पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ।
ये श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर लौट रहे थे, तभी चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह सड़क किनारे बने कुएं में गिर गया। खबर मिलते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस और अन्य सुरक्षा टीमें भी मौके पर पहुंचीं।
डूबने और दम घुटने के कारण हुईं अधिकांश मौतें
हालांकि हादसे का सही कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन दिनदहाड़े हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र को सदमे में डाल दिया है। कुएं के पानी में डूबने और दम घुटने के कारण अधिकांश मौतें हुईं। हादसे का शिकार हुए सभी लोग एक ही क्षेत्र या परिवार के बताए जा रहे हैं। शवों को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने जताया हादसे पर गहरा दुख
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में हुई मौतों पर दुख जताया है और हर मृतक के परिवार को पांच लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, मैं मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिवारों के दुख में शामिल हूं। राज्य सरकार हालात पर नजर रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में है।
Edited By : Chetan Gour
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