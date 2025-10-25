Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सत्ता का भूखा नहीं, RJD में लौटने से बेहतर मौत चुनूंगा, तेज प्रताप की खरी खरी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bihar Assembly Elections 2025

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (00:49 IST)
Tej Pratap Yadav News: बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे सत्ता के भूखे नहीं हैं। उनके लिए आत्मसम्मान और सिद्धांत सर्वोपरि हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में लौटने से बेहतर वे मौत को चुनेंगे।
 
अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए तेजप्रताप ने कहा कि सत्ता उसी को मिलती है जिसे जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसके साथ जाएंगे इसका फैसला चुनाव परिणाम के बाद ही होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जनता दल में लौटने से बेहतर वे मरना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं। मेरे लिए सिद्धांत और आत्मसम्मान सर्वोपरि है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात जनता की सेवा करना है। लोग मुझसे प्यार व भरोसा करते हैं।
 
अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ के संबंध में तेजप्रताप ने कहा कि मैं राजनीति में आने से बहुत पहले से इस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूं। लोग कहते हैं कि जब मैं विधायक था तब वे खुश थे क्योंकि उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता था। अब लोग कहते हैं कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रौशन को किसी बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देखते।
 
माता-पिता से नहीं हुई बात : तेजप्रताप ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी दिवंगत दादी मरिचिया देवी की तस्वीर लगाई थी। जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पिता राजनीति में आगे बढ़े थे। उन्होंने एक अन्य सवाल का जवाब में कहा कि काफी समय उनकी पिता लालू यादव और माता राबड़ी देवी से बात नहीं हुई है। प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए तेज ने कहा कि वे मूल रूप से व्यापारी हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कार्बाइड गन से घायल बच्चों और नागरिकों का उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता में हो : CM यादव

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels