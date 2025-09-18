मुख्यमंत्री नीतीश का बड़ा ऐलान, 1000 प्रतिमाह देगी सरकार, जानें किसे मिलेगी सहायता

Big announcement by Chief Minister Nitish Kumar : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि बिहार सरकार 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' के तहत बेरोजगार स्नातक युवाओं को 2 वर्षों तक प्रतिमाह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। अब कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय से स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले यह योजना केवल उन बेरोजगार युवाओं के लिए लागू थी जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की थी। नीतीश कुमार ने कहा, मेरी आशा है कि युवा इस सहायता राशि का उपयोग आवश्यक प्रशिक्षण लेने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना’ का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय से स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि 20 से 25 वर्ष की आयु के वे स्नातक पास युवा, जो कहीं भी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, नौकरी या रोजगार की तलाश में हैं, स्व-रोजगार से नहीं जुड़े हैं और न ही सरकारी, निजी या गैर-सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अधिकतम दो वर्षों तक प्रतिमाह 1000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष के अंत में होने वाले हैं।

नीतीश कुमार ने कहा, मेरी आशा है कि युवा इस सहायता राशि का उपयोग आवश्यक प्रशिक्षण लेने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना तथा उन्हें सक्षम और सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

मुख्यमंत्री ने लिखा, आप जानते हैं कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। आने वाले दिनों में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नौकरी और रोजगार प्राप्त कर सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य यह है कि राज्य के युवाओं को अधिकतम रोजगार के अवसर मिलें, शिक्षित युवा आत्मनिर्भर, कुशल और रोजगारोन्मुख बनें तथा देश और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

