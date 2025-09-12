Biodata Maker

UP : छात्र ने काटा अपना प्रायवेट पार्ट, बनना चाहता था लड़की, अस्पताल में भर्ती

हमें फॉलो करें In desire to become a girl in Uttar Pradesh student cut his private part

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

प्रयागराज , शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (23:45 IST)
Prayagraj Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय एक युवक ने लड़की बनने की चाहत में अपना जननांग काट लिया। हालत बिगड़ने पर अमेठी के मूल निवासी युवक को यहां एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक का मानना है कि कि भले ही उसका शरीर लड़के का है लेकिन भीतर से वह लड़की है।  युवक की हालत अब खतरे से बाहर है और उसका इलाज जारी है। युवक ने बताया कि उसने लड़की बनने की अपनी चाहत का जिक्र एक व्यक्ति से किया था।
 
स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल में तैनात डॉ. संतोष ने बताया कि युवक से बात करने पर पता चला कि किसी व्यक्ति की सलाह पर उसने सर्जिकल ब्लेड से अपना जननांग काट लिया और उसका काफी खून बह गया। उन्होंने बताया कि युवक का मानना है कि कि भले ही उसका शरीर लड़के का है लेकिन भीतर से वह लड़की है।
डॉ. संतोष ने बताया कि युवक की हालत अब खतरे से बाहर है और उसका इलाज जारी है। वहीं पीड़ित ने बताया कि जब वह 14 साल की उम्र में पहुंचा तो उसे लगा कि उसका व्यवहार लड़कियों जैसा है। युवक ने बताया कि उसने लड़की बनने की अपनी चाहत का जिक्र एक व्यक्ति से किया था, जिसकी सलाह पर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद अपना जननांग काट दिया।
युवक ने बताया कि जब तक इंजेक्शन का असर रहा तब तक उसे कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन असर कम होते ही दर्द बहुत बढ़ गया और खून भी काफी बह गया। उसने बताया कि हालत बिगड़ने पर लोगों से मदद मांगकर वह अस्पताल पहुंचा। (इनपुट एजेंसी)
