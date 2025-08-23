मेरठ में महिला से 3 सेकंड में लूटी चेन, पुलिस ने 24 घंटे में CCTV की मदद से पकड़े लुटेरे

Meerut Uttar Pradesh Crime News : सदर थाना क्षेत्र के रंजीतपुरी मोहल्ले में उत्तराखंड से आई मेहमान महिला की चेन उस समय लूट गई जब वह मंदिर जा रही थी। चेन लूट से हड़कंप मच गया, पुलिस ने शिकायत मिलते ही एक्शन लिया और मात्र 24 घंटे के अंदर लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है। मामला 22 अगस्त का है, उत्तराखंड के हल्द्वानी से मेरठ में पुष्पा जोशी अपने रिश्तेदारों के घर आई थीं। जब वह भगवान के दर्शनों के लिए परिजनों के साथ मंदिर जा रही थीं, तभी बाइक सवार 2 बदमाश मात्र 3 सेकंड में उनकी सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।





वारदात के बाद मेरठ पुलिस तुरंत हरकत में आई। चेन स्नेचर को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित की गईं, पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय मुखबिर की मदद से आरोपियों की पहचान की। दोनों बदमाशों को चंद घंटों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 2 लाख रुपए मूल्य की लूटी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है।



इस तेज कार्रवाई से न केवल मेरठ पुलिस की चुस्ती-सतर्कता का उदाहरण सामने आया है, बल्कि उत्तराखंड से आई महिलाओं का भरोसा भी कायम हुआ है। घटना के खुलासे से न केवल अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, बल्कि जनता में भी पुलिस का इकबाल मजबूत हुआ है।

