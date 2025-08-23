स्पाइडरमैन बना युवक, घंटाघर पर चढ़कर किया स्टंट, वीडियो वायरल

Meerut Uttar Pradesh News : मेरठ शहर के ऐतिहासिक घंटाघर से एक अजीबोगरीब और खतरनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवक स्पाइडरमैन की तरह कपड़े पहनकर ऊंची इमारत पर चढ़ गया और खतरनाक स्टंट करने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखते ही देखते वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इलाके में चर्चा का विषय बन गया। स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर घंटाघर की दीवार पर खड़ा होकर स्टंट करने वाले रीलबाज को थाना देहली गेट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस गिरफ्त में आए शख्स का नाम फराज पुत्र अनीस है जो थाना लिसाड़ीगेट के अबरार नगर में रहता है।







ALSO READ: मेरठ में 33 मुकदमों वाला कुख्यात गौकश इस्लामुद्दीन मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार जानकारी के मुताबिक, युवक ने यह करतूत सिर्फ इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए की। उसने ‘स्पाइडर’ नाम से एक फर्जी आईडी बना रखी है, जिस पर वह अपने स्टंट वीडियो अपलोड करता है। अभी तक इस आईडी पर 26 पोस्ट हैं और करीब 480 फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं। वायरल वीडियो में युवक को मेरठ एसपी सिटी ऑफिस के पास स्थित प्राचीन घंटाघर पर चढ़ते और स्टंट करते हुए देखा जा सकता है।

वीडियो सामने आने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया, तो वहीं अधिकांश लोगों ने इस तरह के खतरनाक स्टंट पर नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह की हरकतें भविष्य में गंभीर हादसों का कारण बन सकती हैं। कई लोगों ने युवक पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवक की इंस्टाग्राम आईडी की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।

