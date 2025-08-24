ganesh chaturthi

Noida : दहेज ने ली पत्‍नी की जान, घर में जिंदा जलाया, कौन है हत्‍यारा, घटना का वीडियो वायरल

हमें फॉलो करें Incident of wife being burnt alive in house in Noida Uttar Pradesh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

ग्रेटर नोएडा , रविवार, 24 अगस्त 2025 (17:20 IST)
Greater Noida dowry murder case : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से दहेज के कारण पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। घटना सिरसा गांव की है, जहां कथित तौर पर दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को बेरहमी से मारकर आग के हवाले कर दिया गया। मृतका की पहचान निक्की के रूप में हुई है, जिसकी शादी विपिन भाटी से हुई थी। मृतका निक्की की बड़ी बहन कंचन का आरोप है कि बृहस्पतिवार की शाम करीब 5:30 बजे उसकी सास दया और देवर विपिन ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। निक्की के साथ उसके घर में हो रही मारपीट और जिंदा जलाने का वीडियो भी सामने आया है।
खबरों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में दहेज के कारण पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। घटना को लेकर महिला के पति विपिन भाटी पर आरोप लगा है। ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें विपिन ग्रेटर नोएडा स्थित अपने घर में पत्नी निक्की के साथ कथित तौर पर मारपीट करते और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दिखाई दिया। मृतका निक्की की बड़ी बहन कंचन का आरोप है कि बृहस्पतिवार की शाम करीब 5:30 बजे उसकी सास दया और देवर विपिन ने मिलकर घटना को अंजाम दिया।
 
मृतका की बहन ने बनाया घटना का वीडियो : इस भयावह घटना के 2 वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए हैं। एक वीडियो में एक पुरुष और एक महिला को पीड़िता के साथ मारपीट करते और उसके बाल पकड़कर घर से बाहर घसीटते हुए देखाया गया जबकि दूसरे वीडियो में आग लगाए जाने के बाद पीड़िता को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा गया। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने सिरसा गांव में हुई इस घटना का वीडियो बनाया। कंचन की भी इसी परिवार में शादी हुई है।
आरोपी पति एनकाउंटर में घायल : पुलिस ने घटना के आरोपी पति विपिन को एनकाउंटर में गोली मार दी। गोली उसके पैर में लगी है। पुलिस के मुताबिक, उसे घटना में इस्‍तेमाल ज्वलनशील पदार्थ की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने एक दरोगा की पिस्‍टल छीन ली और भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विपिन को गोली लगी है, उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है।
 
पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा : इस पूरे मामले में सबसे दिल दहला देने वाला पहलू तब सामने आया जब निक्की के छोटे बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, जिसमें वह साफ कहता है, पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
 
ससुराल वाले कर रहे थे 35 लाख रुपए की मांग : परिजनों का आरोप है कि निक्की के ससुराल वाले लगातार 35 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और काफी सामान देने के बाद भी उन लोगों का लालच खत्म नहीं हुआ था। कासना थाने में मृतका की बहन की तहरीर पर पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया, और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति विपिन और मृतका की सास को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
