दबे पांव आया कुत्ता! फिर ऐसा आतंक मचाया कि दहशत में आ गए लोग... (वीडियो)

फिर जैसे एक व्यक्ति (इसे ही कुत्ते ने सबसे पहले काटा था) पहले कुत्ता कुर्सी लेकर कुत्ते की तरफ लपका तो उसने पलटकर उस पर हमला कर दिया। इस व्यक्ति को कुत्ते ने कई जगह काट लिया। वहां कुछ भैंसें भी खड़ी हुई थीं, लेकिन कुत्ते ने उन पर हमला नहीं किया। कुत्ता इतना खूंखार हो गया था कि उसने किसी के पांव पर काटा तो किसी की गर्दन पर निशान छोड़ दिए। इस हमले में फारूक, अरमान, शाकिर और मलिक पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें एंटी-रेबीज के इंजेक्शन भी लगाए गए।