युद्ध का असर डाकोर तक: गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण मंदिर का अन्नक्षेत्र बंद

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच पिछले तीन सप्ताह से चल रहे युद्ध का असर अब गुजरात के सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल डाकोर (Dakor) मंदिर तक भी पहुंच गया है। वैश्विक स्तर पर गैस आपूर्ति में आई बाधा के कारण राज्य भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत पैदा हो गई है। इस कमी के परिणामस्वरूप हॉस्टल, होटल और रेस्तरां के साथ-साथ अब मंदिरों के भोजनालय भी प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण डाकोर मंदिर प्रशासन को भक्तों के लिए भोजन प्रसादी व्यवस्था फिलहाल बंद करने का निर्णय लेना पड़ा है।

डकोर मंदिर में चलने वाली भोजनशाला में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सामान्य दिनों में लगभग एक हजार भक्त यहाँ भोजन प्रसादी का लाभ लेते थे। वहीं शनिवार और रविवार जैसे अवकाश के दिनों में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने पर यह संख्या दो हजार से भी अधिक हो जाती थी। हालांकि, गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण इतने बड़े पैमाने पर रसोई बनाना संभव नहीं है, इसलिए अन्नक्षेत्र की सेवा रोक दी गई है।

इस स्थिति के बारे में मंदिर प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण ही यह निर्णय लेना पड़ा है। जब तक गैस आपूर्ति की स्थिति सामान्य नहीं होती और गैस सिलेंडर की कमी पूरी तरह दूर नहीं हो जाती, तब तक भोजनालय बंद रहेगा। स्थिति सुधरने और गैस का स्टॉक मिलते ही भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की सेवा फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी।