Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Iran-US War News Live Updates: युद्ध का 9वां दिन, इजरायल का प्रचंड प्रहार, खामेनेई का बेटा घायल

Advertiesment
US Iran War
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (09:15 IST) Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (09:20 IST)
google-news
Iran Israel War News : अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध का आज नौवां दिन है। इजराइल ने ईरान और लेबनान में जोरदार हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी और इजराइली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान के खाड़ी देशों पर हमले जारी। पेश युद्ध से जुड़ा पल-पल का अपडेट- 
ALSO READ: T20 World Cup Final : अहमदाबाद बना अभेद्य किला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड की 'जंग' आज, नीली जर्सी के सैलाब के लिए मुंबई से चलेगी स्पेशल ट्रेन
अमेरिकी हमलों में मारे जा चुके ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई के एक हमले में घायल होने की खबरें आ रही हैं। यह जानकारी अल हदथ और The Times of Israel की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दी गई है।
ALSO READ: T20 World Cup Final : अहमदाबाद बना अभेद्य किला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड की 'जंग' आज, नीली जर्सी के सैलाब के लिए मुंबई से चलेगी स्पेशल ट्रेन

तेल ऑइल डिपो पर हमला

पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में एक तेल भंडारण सुविधा के ऊपर आग की लपटों के गुबार उठते दिखाई दिए और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सप्ताह भर से जारी युद्ध के अगले चरण में ‘‘कई आश्चर्यजनक कदम उठाए जाने’’ की चेतावनी दी। इजराइल की सेना ने पुष्टि की कि उसने तेहरान में ईंधन भंडारण केंद्रों पर हमला किया। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

गुजरात में बड़ा प्रशासनिक बदलाव: 6 महानगरपालिकाओं में जन प्रतिनिधियों की विदाई, अब IAS संभालेंगे शहर की कमान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels